Ο καιρός για σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η πρωινή πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα, αναμένονται σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 προέβλεψε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές στα νησιά του βορείου Αιγαίου και από αύριο στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5-6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι νότιοι ευνοώντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία στα νότια θα φτάσει μέχρι 20-21 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 20-21 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη ήλιος με αραιές νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία 6-18 βαθμούς.

Από αύριο αναμένεται επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά της χώρας και βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο 6-7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τις μέγιστες τιμές της στα νησιά να είναι μέχρι 20 βαθμούς.

