Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος για self test στον ΑΝΤ1: είναι απολύτως ασφαλή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ για τα εμβόλια της AstraZenca και της Johnson&Johnson.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στα self test, διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως ασφαλή. Από τη στιγμή που ο στύλος που χρησιμοποιείται για να ληφθεί το επίχρισμα δεν μπαίνει πολύ βαθιά και με τη βοήθεια των γονιών, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, συμπλήρωσε ο κ. Δημόπουλος.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά, ενώ σε ότι αφορά την αξιοπιστία τους, παραδέχθηκε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά εξυπηρετούν τον στόχο, που είναι να εντοπιστούν άτομα με σχετικά υψηλό ιικό φορτίο.

Όπως είπε ο κ. Δημόπουλος, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας, είναι πολλά εμβόλια και πολλά τεστ.

Στη συνέχεια, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ αναφέρθηκε στο θόρυβο και τον προβληματισμό που έχει δημιουργηθεί για τα εμβόλια που χρησιμοποιούν τον αδενοϊό, όπως είναι αυτά της Astra Zeneca και της Johnson&Johnson. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έγκυρες μελέτες έχουν δείξει ότι όντως υπάρχουν προβλήματα με την εμφάνιση θρομβώσεων, αλλά αυτές μπορούν να αφορούν 1 περιστατικό σε περισσότερο από 1 εκ. εμβολιασμούς.

Μάλιστα, αυτά τα περιστατικά εντοπίζονται κυρίως σε γυναίκες κάτω των 60 ετών. Ο κ. Δημόπουλος ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι θα ήταν σωστή η σκέψη να αποκλειστούν από τα εμβόλια αυτά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν

Τριμερής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Λιβάνου

Εμβόλιο AstraZeneca: στα σκουπίδια χιλιάδες εμβόλια που έληξαν