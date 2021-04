Πρίγκιπας Φίλιππος: Αδημοσίευτη φωτογραφία με τα δισέγγονά του

Λίγες μέρες πριν από την κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου, το Παλάτι δημοσίευσε τη φωτογραφία του Φίλιππου με την Ελισάβετ και τα δισέγγονά τους.

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Πρίγκιπα Φίλιππου δημοσίευσε το Μπάκιγχαμ λίγες μέρες πριν από την κηδεία του.

Στη φωτογραφία φαίνονται η βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Φίλιππος και επτά από το δισέγγονά τους, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισα Σάρλοτ.

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018.



©? The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL