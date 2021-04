Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: ρίσκο οι μετακινήσεις για Πάσχα στο χωριό (βίντεο)

Ο καθηγητής του ΑΠΘ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και προέβλεψε αποκλιμάκωση στα τέλη Απριλίου.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στα self test και υπογράμμισε ότι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό όπλο για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Ο κ. Σαρηγιάννης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και προέβλεψε ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση στα κρούσματα προς το τέλος Απριλίου, εκτιμώντας ότι θα πέσουν στα 2.500 περίπου σε ημερήσια βάση.

Προειδοποίησε όμως ότι αυτό δε θα φανεί άμεσα στον αριθμό των διασωληνωμένων και κατά συνέπεια η πίεση στο σύστημα υγείας θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι οι μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα αποτελούν ρίσκο.

