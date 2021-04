Πολιτική

Μακρή για κατάληψη στη Θεσσαλονίκη : δεν μπορεί 5 μαθητές να ακυρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρέμβαση της υφυπουργού Παιδείας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για την κατάληψη σε Λύκειο, από μαθητές που αντιδρούν στα self test.

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, σε παρέμβαση της στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», κι αναφερόμενη στην κατάληψη σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης, από μαθητές που αντιδρούν στη διενέργεια των self test, υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν 5 μαθητές να ακυρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Συμπλήρωσε δε, πως στις περιπτώσεις αυτές, όσοι μαθητές δεν μπορούν να μπουν στο σχολείο κάνουν τα μαθήματα τους με τηλεκπαίδευση, αλλά αποκλείονται οι μαθητές που κάνουν την κατάληψη. Παρατήρησε όμως ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγουμε να ακυρώνουμε την δια ζώσης εκπαίδευση.

Η κυρία Μακρή, είπε επίσης ότι ο ΓΓ του υπουργείου Παιδείας, βρίσκεται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για να λυθεί το πρόβλημα και τα μαθήματα να γίνουν κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν

Τριμερής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Λιβάνου

Εμβόλιο AstraZeneca: στα σκουπίδια χιλιάδες εμβόλια που έληξαν