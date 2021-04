Τεχνολογία - Επιστήμη

Self tests σε εργαζόμενους: Πώς θα γίνει η παραλαβή από τα φαρμακεία

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τα self tests σε εργαζόμενους.

«Θα είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα, με στόχο κάθε εργαζόμενος να πάει στο φαρμακείο και να προμηθευτεί το τεστ του με τον ΑΜΚΑ του», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως εξήγησε, ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο εργαζόμενος δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα για να παραλάβει το self test, αφού η ενημέρωση του συστήματος θα γίνει μέσω της «Εργάνης». Έτσι, όσοι εργαζόμενοι δικαιούνται το τεστ, λόγω ειδικότητας, θα μπορούν να το παραλάβουν με τον ΑΜΚΑ τους.

Σημείωσε επίσης ότι, η δήλωση θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα στην πλατφόρμα και ότι, «το τεστ αποτελεί ευθύνη του καθενός, προς τον εαυτό του και την επιχείρησή του».

Ερωτηθείς, τέλος, αν το σύστημα θα μπορέσει να «σηκώσει» τυχόν κίνηση για το Πάσχα, αν γίνουν υποχρεωτικά τα τεστ για τις μετακινήσεις σε άλλο νομό, απάντησε πως «δεν θα ήθελα να δώσω απάντηση σε υποθετική ερώτηση» και συμπλήρωσε πως, «αν όμως οτιδήποτε προκύψει, το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί».

