ΝΒΑ: νίκη για τους Μπακς με Θανάση Αντετοκούνμπο

Μπορεί ο Greek freak να έμεινε εκτός για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι, αλλά ο αδερφός του Θανάσης, πήρε μεγάλο χρόνο συμμετοχής κόντρα στη Μινεσότα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός για έκτο σερί παιχνίδι, αλλά οι Μπακς δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Τίμπεργουλβς, τους οποίους κέρδισαν με 130-105 στη Μινεσότα. Το Μιλγουόκι βελτίωσε το ρεκόρ του σε 34-20 και παραμένει στην τρίτη θέση της Ανατολής πίσω από Φιλαδέλφια (38-17) και Μπρούκλιν (37-18). Αντίθετα η Μινεσότα με ρεκόρ 14-42 κατέχει το χειρότερο ρεκόρ της λίγκας.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 22 λεπτά και είχε έναν πόντο, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ, δύο κλεψίματα κι ένα μπλοκ.

Ο Κρις Μίντλετον ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους ενώ είχε επίσης 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν και ο Μπρούκ Λόπεζ με 18 πόντους ενώ 15 πρόσθεσε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Για τους γηπεδούχους, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο Άντονι Έντουαρντς σημείωσε 24 πόντους ενώ ο ΝτιΆντζελο Ράσελ είχε 15 πόντους με 4/14 σουτ.

