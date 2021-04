Παράξενα

Χαμός σε πτήση της Tunisair: Μαλλιοτραβήγματα λίγο πριν την απογείωση (βίντεο)

Τρικούβερτος καβγάς στήθηκε μέσα σε αεροπλάνο όπου επιβάτης άρπαξε από τα μαλλιά και γρονθοκόπησε γυναίκα . Ποια ήταν η αφορμή του διαπληκτισμού. Δείτε το βίντεο.

Άγριος καβγάς στήθηκε μέσα σε αεροπλάνο όπου επιβάτης άρπαξε από τα μαλλιά και γρονθοκόπησε γυναίκα . Φέρεται ο διαπληκτισμός να ξεκίνησε με αφορμή τον χώρο χειραποσκευών πάνω από τις θέσεις των επιβατών.

Η πτήση της Tunisair TU216 ετοιμαζόταν για απογείωση από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με προορισμό το αεροδρόμιο της Τύνιδας στις 10 Απριλίου.

'Οπως γράφει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», οι αρμόδιοι της εταιρείας είπαν ότι ο καβγάς προκάλεσε πεντάωρες καθυστερήσεις επειδή έπρεπε να αναβληθεί η απογείωση. Το υλικό που έρχεται στη δημοσιότητα δύο γυναίκες σπρώχνουν και χτυπούν η μία την άλλη ενώ μία αεροσυνοδός προσπαθεί να σπρώξει έναν άνδρα επιβάτη πιο κάτω στον αεροδιάδρομο. Μία άλλη γυναίκα με λευκή μπλούζα αρχίζει να ουρλιάζει και να φωνάζει σε άλλες τρεις γυναίκες προτού τις χτυπήσει και να προσπαθήσει να τις προσπεράσει.

Ο καβγάς συνεχίζεται καθώς η αεροσυνοδός προσπαθεί μάταια να κατευνάσει τα πνεύματα και να ηρεμήσει τους επιβάτες. Η γυναίκα με το λευκό μπλουζάκι φαίνεται πως συγκρατείται από μία ηλικιωμένη γυναίκα με ροζ μαντίλι. Ενώ η γυναίκα με τη λευκή μπλούζα έχει στραμμένη την πλάτη της στον άνδρα επιβάτη που είχε απωθηθεί νωρίτερα, την πλησιάζει από πίσω και την αρπάζει από τα μαλλιά, τη φέρνει πίσω και αρχίζει να τη γρονθοκοπεί στο κεφάλι. Η γυναίκα με τη ροζ μαντήλα προσπαθεί απεγνωσμένα να τραβήξει μακριά τη γυναίκα με το λευκό μπλουζάκι ενώ ο άνδρας σταματά να χτυπά το θύμα του μόνο όταν η αεροσυονοδός μπαίνει στη μέση.

Η γυναίκα με το λευκό μπλουζάκι αρχίζει να φωνάζει στον άνδρα που της επιτέθηκε και προσπαθεί να απελευθερωθεί από το κράτημα της γυναίκας με τη μαντήλα. Το βίντεο τελειώνει με ορδές επιβατών να στέκονται στον διάδρομο του αεροπλάνου και πολλοί από αυτούς να ουρλιάζουν και να φωνάζει ο ένας στον άλλον. Σύμφωνα με το Business News, ο καβγάς ξεκίνησε για τον χώρο των χειραποσκευών.

Ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα ζήτησε τη συνδρομή ομάδων ασφαλείας ώστε να κατευνάσουν την ένταση προτού τελικά το αεροπλάνο απογειωθεί. Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό.

