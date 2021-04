Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Διευθυντής Σχολείου κατηγορείται για ασέλγεια - Τι δήλωσε ο δικηγόρος τoυ θύματος (βίντεο)

"Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Δικαιοσύνη τον έχει αφήσει ελεύθερο" είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Στεφανάκης.

Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή ο διευθυντής δημοτικού σχολείου στην Πιερία που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος συγγενικού του προσώπου, όταν εκείνη ήταν μαθήτρια του γυμνασίου.

Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ο δικηγόρος της γυναίκας, Αλέξης Στεφανάκης, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μία τραγική ιστορία, καθώς ο θύτης είναι θείος του θύματος και διευθυντής σε δημοτικό σχολείο.

Ταυτόχρονα ο κ. Στεφανάκης αποκάλυψε πως ο καταγγελόμενος βιντεοσκοπούσε την ανηψιά του, υλικό το οποίο έχει στα χέρια της η Διίωξη Ηλεκτρονικού Εγκληματος.

