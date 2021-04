Life

Η Κατερίνα Γερονικολού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το #MeToo

Στο “The 2night Show” και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε η Κατερίνα Γερονικολού για το ελληνικό #MeToo.

Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2night Show" ήταν καλεσμένη Κατερίνα Γερονικολού, όπου μίλησε , μεταξύ άλλων για το ελληνικό #MeToo και για το πόσο την «άγγιξε» η κίνηση της Ζέτας Δούκα

Μίλησε, επίσης για τον εργασιακό εκφοβισμό που δέχθηκε η ίδια, μέσω των social media.

«Νιώθω ότι βγήκα προς τα έξω κι ότι μπορώ να κοιτάξω τους υπόλοιπους συναδέλφους στα μάτια. Να ξέρω ότι δεν κρύβω κάποιες πληγές, αλλά τις αποκάλυψα δημόσια και για αυτό μαλάκωσαν .

Η Ζέτα Δούκα δεν είναι φίλη μου αλλά την εκτιμώ κι επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο. Βλέποντάς την να ξεγυμνώνεται έτσι και να ξεδιπλώνει όλο αυτό που προφανώς την έτρωγε και να το επαναφέρει μετά από τόσα χρόνια, μου προκάλεσε πολύ έντονα συναισθήματα που δεν ήξερα ότι τα είχα.

Δηλαδή αν τα λέγαμε πριν από δύο χρόνια για κάποια πληγή ή συνεργασία, ίσως να σου έλεγα όλα καλά γιατί έχουν περάσει οκτώ χρόνια και δεν το σκέφτομαι.

Όταν όμως βλέπω έναν πληγωμένο άνθρωπο, αισθάνθηκα σαν αδερφή της και σαν να το έχω πάθει κι εγώ. Επομένως ήταν αυθόρμητο να θέλω να την στηρίξω δημόσια. Δεν το έκανα για να μιλήσω για εμένα αλλά για να την στηρίξω και τελικά όλο αυτό λειτούργησε σαν ένα κύμα με πολλή αγάπη».