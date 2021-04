Life

“The 2Night Show”: Η Ξένια Γκάλη συναντά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Ελληνίδα Dj μιλά για τη διεθνή καριέρα της και την κατάκτηση του αμερικανικού Billboard.

Η DJ και μουσική παραγωγός Ξένια Γκάλη έρχεται στο «The 2Night Show», για πρώτη φορά, και συναντά τον Γρηγόρη.

Η πολυτάλαντη Ξένια, που δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό, μιλάει για την ξεχωριστή πορεία της και την κατάκτηση της κορυφής στο Billboard της Αμερικής, αλλά και στα διεθνή charts.

Μεταξύ άλλων, μιλάει για τον διαγωνισμό για μουσικούς παραγωγούς στη Νέα Υόρκη και την αναπάντεχη πρωτιά, για τη συνεργασία της με τον Pitbull, αλλά και για τα φεστιβάλ όπου ξετυλίγει το μουσικό της ταλέντο.

Τέλος, αναφέρεται στο καινούργιο της επαγγελματικό σχέδιο που αφορά σε μία χρηστική εφαρμογή στα κινητά.

