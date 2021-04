Πολιτισμός

Πέθανε ο Δημήτρης Ταλαγάνης

Θλίψη για τον θάνατο του διακεκριμένου εικαστικού.

Πέθανε σήμερα ο αρχιτέκτονας, γλύπτης και ζωγράφος Δημήτρης Ταλαγάνης, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ 4 του Νοσοκομείου "Σωτηρία".

Ο Δημήτρης Ταλαγάνης υπήρξε αντιπρσωπευτικός πρεσβευτής του πολιτισμού και της τέχνης της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Είχε γεννηθεί το 1945 στην Τρίπολη της Αρκαδίας και σπούδασε με υποτροφία στο Αρχιτεκτονικό Ινστιτούτο της Μόσχας.

