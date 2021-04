Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Η έκκληση της οικογένειάς του

Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Καραϊβάζ απευθύνουν έκκληση. Τι ζητούν.

Στις επικοινωνίες που έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής όταν δολοφονήθηκε ο Γιώργος Καραϊβαζ στρέφουν τις έρευνες τους οι αστυνομικοί. Οι Aρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών ώστε να δουν πόσα και ποια κινητά τηλέφωνα εξέπεμπε σήμα στον Άλιμο.

Δεν μπορούν να αποκλείσουν επίσης ότι οι δράστες,, σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες τους να χρησιμοποίησαν τηλέφωνα που ανήκουν σε αλλοδαπούς, ώστε να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός τους. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν ένα ειδικό λογισμικό για να εντοπίσουν τις κλήσεις που έγιναν τα μοιραία λεπτά πριν και μετά τη δολοφονία.

Εν τω μεταξύ, έκκληση προς πάσα κατεύθυνση απευθύνει η οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ, ζητώντας να σταματήσουν τα «σενάρια» για τα αίτια της δολοφονίας του δημοσιογράφου.

Η οικογένεια ζητεί, μέσω των δικηγόρων της, Απόστολου Λύτρα και Παναγιώτη Κάσση, να «αφήσουμε» τις αρχές να διενεργήσουν τις έρευνες, ώστε να βρεθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου Καραϊβάζ μας έδωσε την εντολή να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την άνανδρη δολοφονία του. Η οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου Κραϊβάζ παρακαλεί να μην ακούγονται και γράφονται «σενάρια» για το τι έχει συμβεί. Ας αφήσουμε το ΥΔΕΖΙ και τις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες για να βρεθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του.

Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ είναι δολοφονία της δημοκρατίας και της ελευθεροτυπίας και είναι χρέος μας να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη.

Αθήνα, 15/04/2021

Δικηγορικό Γραφείο Απόστολου Λύτρα

Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτη Κάσση».

