“Η Φάρμα” - Spoiler: Ο καβγάς και οι βαριές κουβέντες (βίντεο)

"Η Φάρμα" επιστρέφει με ένα επεισόδιο γεμάτο εκρήξεις και καβγάδες. Δείτε αποκλειστικό απόσπαμα που πρόβαλε "Το Πρωινό"...

"Η Φάρμα" επιστρέφει το βράδυ της Παρασκευής μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1 με ένα επεισόδιο γεμάτο εκρήξεις και καβγάδες.

Όπως θα δείτε στο spoiler που έδωσε η εκπομπή "Το Πρωινό" θα δούμε τον Ντούπη και Μαντζουράνη να έρχονται σε έντονο διαπληκτισμό με βαριές κατηγορίες. Ο καβγάς τους θα φέρει εκρήξεις μέσα στο ριάλιτι.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά, για πρώτη φορά αρχηγός θα είναι γυναίκα, ενώ υπηρέτης θα είναι ένας παίκτης ο οποίος ήδη κάνει πολλές δουλειές και αυτή η επιλογή θα τον εκνευρίσει πολύ.

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Παρασκευής που πρόβαλε το "Πρωινό":

