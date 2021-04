Κοινωνία

Αγία Παρασκευή - κλοπή εμβολίου: σύλληψη διανομέα καφετέριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες σε βάρος του διανομέα και η σύλληψή του.

Για την κλοπή φιαλιδίου με εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού κατηγορείται 46χρονος διανομέας καφετέριας.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη στο εμβολιαστικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας παρέδωσε τον καφέ, αλλά πήρε το φιαλίδιο, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Όταν οι εργαζόμενοι στο εμβολιαστικό κέντρο διαπίστωσαν ότι λείπει το φιαλίδιο με το εμβόλιο έκαναν καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Την επόμενη μέρα ο διανομέας εντοπίστηκε και συνελήφθη, αλλά το φιαλίδιο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

Το εμβόλιο της Pfizer συντηρείται σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης, που σημαίνει ότι ακόμα κι αν βρεθεί θα έχει αχρηστευτεί, ενώ για τη χρήση του απαιτείται διάλυση, που σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η γνώση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαρηγιάννης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: ρίσκο οι μετακινήσεις για Πάσχα στο χωριό (βίντεο)

Οι ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν

Πρίγκιπας Φίλιππος: Αδημοσίευτη φωτογραφία με τα δισέγγονά του