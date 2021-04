Κοινωνία

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα για την Εργατική Πρωτομαγιά και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, προκηρύσσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 π.μ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, "ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελεί τιμή στους αγώνες του εργατικού κινήματος για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, άμβλυνση των ανισοτήτων και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με μία ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για τους εργαζόμενους της χώρας, καθώς η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να καταργήσει τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες για τα οποία έδωσαν τη ζωή τους οι εξεγερμένοι εργάτες/τριες στο Σικάγο του 1886.

Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που καταθέτει στη Βουλή, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου με παράλληλη θεσμοθέτηση της δεκάωρης εργασίας.

Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων.

Έλεγχος του μητρώου μελών και των διαδικασιών τους από το κράτος και τους εργοδότες

Παρακώλυση του δικαιώματος της απεργίας.

Μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ".

Ειδήσεις σήμερα:

Σαρηγιάννης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: ρίσκο οι μετακινήσεις για Πάσχα στο χωριό (βίντεο)

Οι ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν

Πρίγκιπας Φίλιππος: Αδημοσίευτη φωτογραφία με τα δισέγγονά του