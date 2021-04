Πολιτική

Τουρισμός: Στις 19 Απρίλιου το πρώτο “τεστ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι θα μπορούν να έρθουν στη χώρα μας και από ποιες χώρες. Η εισήγηση στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής.

Σε μερικό και υπό όρους άνοιγμα των συνόρων από την επόμενη Δευτέρα, 19 Απριλίου προσανατολίζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής. Το κυβερνητικό πλάνο που θα τεθεί υπό την κρίση της Επιτροπής, που συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή, προβλέπει το άνοιγμα των συνόρων σε όσους είναι εμβολιασμένοι ή έχουν αρνητικό μοριακό τεστ και χωρίς καραντίνα, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σερβία και το Ισραήλ, με το οποίο υπάρχει ήδη διμερής συμφωνία.

Αν το σχέδιο εγκριθεί από την Επιτροπή, την ερχόμενη Δευτέρα που λήγει η τρέχουσα ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι ταξιδιώτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πέντε χώρες θα μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους στη χώρα μας, ερχόμενοι μέσω εννέα αεροδρομίων. Πρόκειται για τα αεροδρόμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χανίων, Μυκόνου, Σαντορίνης και Κέρκυρας. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν και για όσους έρχονται μέσω των δύο βασικών συνοριακών πυλών.

Η τουριστική σεζόν ξεκινά επισήμως από τις 14 Μαΐου, όπως έχει τονίσει κατ’επανάληψη ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης και τότε θα ισχύσει επίσης η είσοδος τουριστών που έχουν εμβολιαστεί ή που φέρουν αρνητικό τεστ.

Διεργασίες με τη Ρωσία

Εν τω μεταξύ, σειρά επαφών με εκπροσώπους κρατικών και ιδιωτικών φορέων του τουρισμού στη Ρωσία πραγματοποιεί ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, που βρίσκεται από χθες στη Μόσχα. Υπενθυμίζεται πως η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει ότι αναγνωρίζει το εμβόλιο Sputnik V. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μόσχα, ο υπουργός έχει προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ άλλων και με εκπροσώπους τουριστικών ομίλων και πρακτορείων από τη Ρωσία, όπως οι Tez Tour, Mouzenidis Travel, Biblio Globus, Pegas, Ambotis, Coral και TUI.

Σήμερα Πέμπτη θα συναντηθεί με τη Zarina Doguzova, επικεφαλής της oμοσπονδίας των tour operators της Ρωσίας (Rostourism) και τον Ρώσο υφυπουργό Μεταφορών Dmitriy Zverev. Οπως διαπιστώνεται αρμοδίως, το ενδιαφέρον στη Ρωσία για την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, μετά και το περυσινό επιτυχημένο άνοιγμα της αγοράς στη χώρα μας, είναι εντονότατο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή - κλοπή εμβολίου: σύλληψη διανομέα καφετέριας

Σαρηγιάννης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: ρίσκο οι μετακινήσεις για Πάσχα στο χωριό (βίντεο)

Πρίγκιπας Φίλιππος: Αδημοσίευτη φωτογραφία με τα δισέγγονά του