Ο Νεϊμάρ θέλει να γίνει επαγγελματίας παίκτης του πόκερ!

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, μίλησε για τα μελλοντικά του σχέδια και την αγάπη του για τα τουρνουά πόκερ.

Μετά τα γήπεδα ο Νεϊμάρ έχει στόχο τα τραπέζια του πόκερ! Ο 29χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο «CNEWS», δήλωσε πως θέλει, όταν αποσυρθεί από τα γήπεδα, να ασχοληθεί επαγγελματικά με το πόκερ!

«Ναι, θέλω να γίνω ένας επαγγελματίας παίκτης πόκερ. Είναι ένα από τα πράγματα που μου αρέσει περισσότερο. Νιώθω πολύ άνετα και νομίζω ότι μετά το ποδόσφαιρο, θα μπορώ να παίζω σε τουρνουά, να ταξιδεύω για να παίξω στα τουρνουά στα οποία πάντα ήθελα να συμμετάσχω και ότι δεν ήμουν σε θέση λόγω του προγράμματος και της καριέρας μου. Έτσι, όταν θα τελειώσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα κάνω, να ταξιδέψω για να παίξω σε αυτού του είδους τα τουρνουά», τόνισε σχετικά ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ.

