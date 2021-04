Life

“Το καφέ της Χαράς”: ο αρραβώνας της… οργής (εικόνες)

Τι θα δούμε στο σημερινό απολαυστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, “Το Καφέ της Χαράς”.

Ησυχία δεν έχουν οι κάτοικοι στο Κολοκοτρωνίτσι, που - με επίκεντρο «Το Καφέ της Χαράς» - υπόσχονται να μας κρατήσουν ξεχωριστή συντροφιά και απόψε, στον ΑΝΤ1.

Τι θα φούμε την Πέμπτη, 15 Απριλίου, στις 21:00

Ο Περίανδρος θα αρραβωνιαστεί τη Ρόδη, προκαλώντας την οργή της Χαράς που εξοργίζεται, κυρίως, γιατί εκείνος εκμεταλλεύεται την αφέλεια της Ρόδης. Ο Περίανδρος προσπαθεί να μείνει μυστικός και λευκός ο αρραβώνας, επικαλούμενος την Ηθική, αλλά η Ρόδη δεν έχει τέτοιους ενδοιασμούς. Η Χαρά για να τον εκθέσει οργανώνει έναν λαμπρό αρραβώνα στο Καφέ. Η Σταυρούλα από ευθιξία, παρ’ ότι έχει καλυφθεί το έλλειμμα από την προίκα που πήρε ο αδελφός της, θα παραιτηθεί από Δήμαρχος. Τη θέση της θα πάρει ο Θόδωρος, ενώ ο Φατσέας έχει αποδεχθεί πλέον την Άντζυ γιατί του μοιάζει και… στις κομπίνες. Ο μόνος που δε θέλει να την ξέρει είναι ο Όθωνας.

Στον ρόλο της Ρόδης η Ευτυχία Φαναριώτη

Στον ρόλο της Άντζυς η Όλγα Σκιαδαρέση

Στον ρόλο του πατέρα του Πώποτα ο Πασχάλης Τσαρούχας

Στον ρόλο του Μπίλλυ ο Δημήτρης Τσακαλάς

Στον ρόλο της Χανέλας η Ισμήνη Αϊβάζη

#ToKafeTisXaras

