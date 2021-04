Life

“The 2Night Show” με Μιχάλη Ρέππα και Ρένο Χαραλαμπίδη (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως αποδεικνύει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μιχάλη Ρέππα. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σεναριογράφος μιλάει για την επιστροφή του στην τηλεόραση μετά από 25 χρόνια απουσίας, με τη μεταφορά της παράστασης «Συμπέθεροι Από Τα Τίρανα» στη μικρή οθόνη.

Επίσης, αναφέρεται στις «Τρεις Χάριτες», που έκαναν ρεκόρ τηλεθέασης, και αποκαλύπτει γιατί είχε αποφασίσει από κοινού με το συγγραφικό του δίδυμο, τον Θανάση Παπαθανασίου, να μην επιτρέπεται η σειρά να παίζεται σε επανάληψη. Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής και περιγράφει την κρίση ηλικίας που βίωσε, αλλά και πώς, τελικά, την ξεπέρασε.

Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar - All Star» που τον κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης έρχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» και συναντά τον Γρηγόρη σε μια εκ βαθέων συζήτηση. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες, εξηγεί γιατί δεν παντρεύτηκε και γιατί δε θέλησε να γίνει γονιός, αποκαλύπτει τη συγκινητική ιστορία που κρύβεται πίσω από τη γέννησή του και το θαύμα που βίωσαν οι γονείς του με τον ερχομό του.

Πλήρως συνειδητοποιημένος και κατασταλαγμένος, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναφέρεται στην πολυετή πορεία του στην υποκριτική, στην ενασχόληση με την πολιτική και στις κριτικές που τον έκαναν ευάλωτο. Κάνει τον απολογισμό του και παραδέχεται πως η σιωπή, την κατάλληλη στιγμή, αποτελεί και την καλύτερη άμυνα. Τι θα έκανε διαφορετικό αν ξαναζούσε τη ζωή του και γιατί δεν επιτρέπει στον εαυτό του τη νοσταλγία; Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή του στη σειρά της ΕΡΤ «Τα Καλύτερα Μας Χρόνια» και τον πολυδιάστατο ρόλο του.

