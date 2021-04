Υγεία - Περιβάλλον

Self test: για ποιους εργαζόμενους γίνεται υποχρεωτικό από την προσεχή Δευτέρα

Πως θα το προμηθεύονται και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. «Τσουχτερά» πρόστιμα σε όσους δεν πειθαρχήσουν.

Από την προσεχή Δευτέρα θα διατίθενται στα φαρμακεία τα self test που θα προορίζονται για τους εργαζομένους στους κλάδους στους οποίους ανακοινώθηκε πως θα είναι υποχρεωτικοί οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σε self tests θα υποβάλλονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως από την ερχόμενη Δευτέρα, στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων, εστίαση, μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), υπηρεσίες καθαρισμού, κουρεία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, και εταιρείες τυχερών παιγνίων, και στον δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι σε ΚΕΠ, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΟΤΑ), στην καθαριότητα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

«Θα είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα, με στόχο κάθε εργαζόμενος να πάει στο φαρμακείο και να προμηθευτεί το τεστ του με τον ΑΜΚΑ του», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως εξήγησε, ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο εργαζόμενος δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα για να παραλάβει το self test, αφού η ενημέρωση του συστήματος θα γίνει μέσω της «Εργάνης». Έτσι, όσοι εργαζόμενοι δικαιούνται το τεστ, λόγω ειδικότητας, θα μπορούν να το παραλάβουν με τον ΑΜΚΑ τους.

Την ίδια στιγμή, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στα self test, διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως ασφαλή. Από τη στιγμή που ο στύλος που χρησιμοποιείται για να ληφθεί το επίχρισμα δεν μπαίνει πολύ βαθιά και με τη βοήθεια των γονιών, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, συμπλήρωσε ο κ. Δημόπουλος.

Πάντως, το πρωί στη Θεσσαλονίκη επικράτησε ένταση, όταν μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη Λυκείου, διαμαρτυρόμενοι για τα self test που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δυο φορές την εβδομάδα.

Πώς γίνεται η δήλωση αποτελέσματος

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τα αποτελέσματα των self tests στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ωστόσο όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την χθεσινή ενημέρωση, μόνο για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι εργαζόμενοι θα δύνανται να καταχωρίζουν το αποτέλεσμά τους έως και την Κυριακή 25 Απριλίου.

Με αρνητικό αποτέλεσμα, ο εργαζόμενος πηγαίνει κανονικά στην εργασία του. Εάν είναι θετικό, εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη ή του ίδιου. Θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει θετικό, εκδίδεται βεβαίωση για την καραντίνα του εργαζόμενου. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκδίδεται πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην εργασία. Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεοτικότητα των self tests.

Τσουχτερά πρόστιμα

Απαντώντας στο ερώτημα «τι θα συμβεί, εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή», ο κ. Χατζηδάκης, κατά την χθεσινή ενημέρωση σημείωσε ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία, αν αυτός δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. «Και πολύ περισσότερο προφανώς, αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test».

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, τού επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα.

Αναλυτικά η διαδικασία

1. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

2. Κάθε εβδομάδα, το υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων, στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας, κλπ.

3. Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self-tests. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιον λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει, αντί για self-test, να κάνει rapid ή μοριακό τεστ, με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του, έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την ακόλουθη διαδικασία:

4. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια, θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».

5. Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

6. Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο είτε σε δωρεάν δημόσια δομή, (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr) είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του, (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

7. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό, για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

8. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

9. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος Covid-19, έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

10. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις συνέπειες, που θα επέλθουν, αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.

11. Σημειώνεται ότι, μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self tests.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως και χθες είχαν διατεθεί από τα φαρμακεία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς συνολικά 832.831 self tests. Όπως ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, είχαν καταγραφεί στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, 254.157 ηλεκτρονικές δηλώσεις αποτελέσματος, ενώ από τα 4.201 άτομα που χρειάστηκε να υποβληθούν σε επανέλεγχο, 575 βρέθηκαν θετικά και με δεύτερο τεστ και εκκρεμούν 144 αποτελέσματα.

