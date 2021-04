Κόσμος

Οχάιο: Ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνικό βγαλμένο από ταινία εκτιλύχθηκε σε νοσοκομείο του Οχάιο. Νεκρός έπεσε ένας άνδρας με τη σκηνή να καταγράφεται σε ένα συγκλονιστικό βίντεο.

Η κάμερα αστυνομικού κατέγραψε καρέ –καρέ πώς ένας έλεγχος ρουτίνας κατέληξε στο θανάσιμο πυροβολισμό ενός άνδρα μέσα σε νοσοκομείο.

Ο άνδρας βρισκόταν υπό κράτηση σε δωμάτιο νοσοκομείου στο Οχάιο κι ενώ αρχικά οι αστυνομικοί τον είχαν ακινητοποιήσει και του έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο, τους ξέφυγε πυροβολώντας τους με το όπλο που είχε κρυμμένο στο χέρι του.

Η αντίδραση των αστυνομικών ήταν άμεση, του φώναξαν να σηκώσει τα χέρια του, κάτι που εκείνος δεν έκανε, παρά μπήκε στο διπλανό θάλαμο.

Οι αστυνομικοί ακροβολίστηκαν σε διάφορες γωνίες στο χώρο, εκείνος τους απείλησε εκ νέου και τότε άνοιξαν πυρ εναντίον του, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 27χρονος μαύρος άνδρας, ονόματι Μάιλς Τζάκσον πέθανε στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή - κλοπή εμβολίου: σύλληψη διανομέα καφετέριας

Σαρηγιάννης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: ρίσκο οι μετακινήσεις για Πάσχα στο χωριό (βίντεο)

Πρίγκιπας Φίλιππος: Αδημοσίευτη φωτογραφία με τα δισέγγονά του