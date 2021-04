Life

“Το Πρωινό”: Με κορονοϊό η Φλορίντα Πετρουτσέλι και η οικογένεια της (βίντεο)

Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για το πώς βιώνει η ίδια και η οικογένειά της την ασθένεια.

Η Φλορίντα Πετρουτσέλι βρίσκεται σε καραντίνα μαζί με την οικογένεια της, καθώς βρέθηκαν θετικοί στο κορονοϊό, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στα social media..

«Είμαι πολύ καλά. Είμαι στη φάση που σχεδόν τελειώνει. Έχουν περάσει δυο βδομάδες. Δεν ξέρω πως κόλλησα. Φαντάζομαι κάτι απλό συνέβη. Εγώ κάνω συνήθως μια φορά τη βδομάδα τεστ. Βγήκα θετική και δεν είχα κάποιο σύμπτωμα. Πέρα από μια ελαφρά ενόχληση στον λαιμό, σαν να είχα κρυώσει. Τις πρώτες τέσσερις μέρες έμεινα απομονωμένη κάτω σε ένα υπόγειο".

"Μετά από τέσσερις μέρες με πήρε τηλέφωνο ο άντρας μου να ανέβω γιατί είναι όλοι θετικοί. Ο μικρός είναι 10 μηνών και η μεγάλη δυόμιση χρονών. Τα παιδιά δεν έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ίσα-ίσα έχουν υπερβολική ενέργεια. Παίρνουν κάτι βιταμίνες για το ανοσοποιητικό και νομίζω πως τους δίνει παραπάνω ενέργεια. Αλλά είμαστε καλά. Πέρασε σχετικά χαλαρά αυτό" εξήγησε η Φλορίντα Πετρουτσέλι

