Πολιτική

Πελώνη για self test: η αξιοπιστία τους είναι υψηλή

«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα παραμένει επιβαρυμένη και η πίεση στο Σύστημα Υγείας συνεχίζεται», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Παρατηρείται ωστόσο στις περισσότερες περιφέρειες μια σταθεροποίηση και τάση μείωσης των κρουσμάτων. Προφανώς όσο περισσότερα τεστ γίνονται τόσο μεγαλύτερος θα είναι κι ο αριθμός των κρουσμάτων που εντοπίζονται. Το σημαντικό είναι η θετικότητα που διαπιστώνεται και η θετικότητα τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει σταδιακή μείωση», υπογράμμισε παράλληλα.

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε πως «είναι μία θετική εξέλιξη αλλά η ισορροπία παραμένει εύθραυστη. Όλα δείχνουν όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι βαδίζουμε στην τελευταία αλλά και πιο ευαίσθητη φάση της πανδημίας. Στην πορεία αυτή έχουμε τρεις συμμάχους και έναν αντίπαλο: σύμμαχοί μας είναι ο καιρός, τα εμβόλια και τα εκατομμύρια τεστ που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Αντίπαλος είναι η κούραση που φέρνει αδικαιολόγητη χαλάρωση απέναντι σ' έναν ιό που εξακολουθεί να παραμονεύει».

Όπως είπε η κυρία Πελώνη «για το σκοπό αυτό συμμετέχουμε στην αυτοδιάγνωση και διατηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις, τα μέτρα ατομικής υγιεινής και την χρήση της μάσκας. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουμε στον περιορισμό των μεταδόσεων σε επίπεδο πληθυσμού. Δεν χαλαρώνουμε, δεν επαναπαυόμαστε, δεν εφησυχάζουμε. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας -και ειδικότερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία- να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα και να εμβολιαστούν».

Και πρόσθεσε, «ήδη, εμβολιάζονται οι 60 ετών και άνω και προχωράμε σε μικρότερες ηλικίες. Από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας -περίπου 800.000- ηλικίας 18-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου. Την Τετάρτη 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς και την ηλικιακή ομάδα 55-59 ετών. Το επόμενο Σάββατο 24 Απριλίου θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και οι συμπολίτες μας ηλικίας 50-54 ετών.

Σημειώνεται ότι μετά την επίσπευση της παράδοσης στην Ε.Ε. 50 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου Pfizer για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντί για το τέταρτο που ήταν προγραμματισμένο, η χώρα μας θα προμηθευτεί επιπλέον 1,2 εκατομμύρια δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου».

Η αξιοπιστία των self test είναι υψηλή

Στη συνέχεια η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα self test σε εργαζόμενους επισημαίνοντας ότι «από την επόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου ξεκινά η δωρεάν διανομή των self test σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τους οποίους η χρήση θα είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών, την εστίαση, τις μεταφορές, χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές, τις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κουρεία, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων».

Τόνισε πως «υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση για τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των Δήμων που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τους απασχολούμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Τα τεστ θα πρέπει να γίνονται πριν την προσέλευση στους χώρους εργασίας μια φορά την εβδομάδα. Όσοι υπάγονται στο μέτρο θα τα προμηθεύονται δωρεάν από το φαρμακείο με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Όλοι υποχρεούνται να δηλώνουν το αποτέλεσμα από το τεστ στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα».

Και η κυρία Πελώνη εξήγησε πως «αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του. Εάν είναι θετικό, θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο και μέχρι να βγει το αποτέλεσμα μένει στο σπίτι του σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν βγει αρνητικό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Στην περίπτωση που εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχτεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του».

Είπε επίσης ότι «οι υπάλληλοι του Δημοσίου που υποχρεούνται να κάνουν self test και δεν προσκομίζουν δήλωση αρνητικού αποτελέσματος υπόκεινται σε περικοπή αποδοχών». Και σημείωσε: «ότι -σύμφωνα με τους ειδικούς- η αξιοπιστία των αυτοδιαγνωστικών test είναι υψηλή και ως μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου σε πληθυσμιακό επίπεδο κερδίζει διαρκώς έδαφος. Ήδη, άλλωστε, χρησιμοποιούνται σταδιακά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο».

Πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή της η κυρία Πελώνη αναφέρθηκε στο πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό τονίζοντας: «Θετική εξέλιξη, αποτελεί το γεγονός ότι χθες το Coreper -οι πρέσβεις των χωρών της Ε.Ε.- κατέληξαν σε κοινό κείμενο για την εφαρμογή του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού. Η απόφαση, όπως είναι γνωστό, είχε ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την καθοριστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν ο πρώτος ηγέτης που ανέπτυξε τη σχετική πρόταση. Επανέλαβαν μάλιστα την δέσμευση των 27 να έχουν έτοιμο το πλαίσιο μέχρι το καλοκαίρι. Η απόφαση παραπέμπεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναμένεται να προχωρήσει σε σχετική έγκριση το αμέσως επόμενο διάστημα».

Και έκλεισε λέγοντας: «επισημαίνω ότι σήμερα υπογράφεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς Κλούγκε και τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια συμφωνία για την έναρξη της λειτουργίας Γραφείου του Οργανισμού στην Αθήνα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών. Η επιλογή της Ελλάδας αποτελεί αναγνώριση του έργου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, και την υλοποίηση πολιτικών Δημόσιας Υγείας».

