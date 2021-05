Πολιτισμός

“The Days of Abandonment” με την Νάταλι Πόρτμαν

Ποιον άλλον "ρόλο" θα έχει στην ταινία η διάσημη ηθοποιός, εκτός απο εκείνον της πρωταγωνίστριας.

Η Νάταλι Πόρτμαν θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή της HBO Films «The Days of Abandonment» (Μέρες Εγκατάλειψης).

Η ταινία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής, βασίζεται στο μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε με τον ίδιο τίτλο. Στην ταινία, όταν η Τες (Portman), μια γυναίκα που αφήνει πίσω τα όνειρά της για μια σταθερή οικογενειακή ζωή, εγκαταλείπεται από τον σύζυγό της, ο κόσμος της καταρρέει.

Η ταινία περιγράφεται ως ένα εσωτερικό, χωρίς όρια ταξίδι στο μυαλό μιας γυναίκας που βρίσκεται σε κρίση, που είναι αντιμέτωπη με τους κανόνες της μητρότητας και της γυναικείας ταυτότητας, καθώς η Τες διασχίζει τα πιο σκοτεινά σημεία της ψυχής της.

Η Μάγκι Μπετς θα γράψει το σενάριο, θα σκηνοθετήσει και θα είναι εκτελεστική παραγωγός της κινηματογραφικής μεταφοράς. Η Νάταλι Πόρτμαν θα είναι εκτελεστική παραγωγός, εκτός από πρωταγωνίστρια, μαζί με τη Σόφι Μάας υπό την εταιρεία παραγωγής τους, MountainA.

Οι Σελίν Ρατρέι και Τρούντι Στάιλερ της Maven Screen Media θα είναι επίσης εκτελεστικές παραγωγοί, όπως και o Λεν Αμάτο της Crash & Salvage, οι Έλενα Φεράντε και Ντομένικο Προκάτσι της Fandango και η Μάρια Ζάκερμαν.

Η ταινία «The Days of Abandonment» θα είναι συμπαραγωγή με τη Medusa Film.

Ένα ακόμη βιβλίο της Έλενα Φεράντε, με τίτλο «The Lost Daughter» (Η Χαμένη Κόρη) μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Την ταινία θα σκηνοθετήσει η Μάγκι Τζίλενχαλ και θα πρωταγωνιστήσουν οι Ντακότα Τζόνσον, Ολίβια Κόλμαν και Πίτερ Σάρσγκαρντ.

