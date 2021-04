Κόσμος

Ισπανία: Ανήλικη πουλήθηκε από τους γονείς της

Οι αστυνομικοί διέσωσαν το κοριτσάκι που είχε πουληθεί από τους γονείς του. Φρίκη προκαλεί η υπόθεση.

Ένα κοριτσάκι 12 ετών που φέρεται να είχε πουληθεί από τους γονείς του σε άλλη οικογένεια διέσωσαν οι Ισπανοί αστυνομικοί, στη Λα Κορούνια.

Η αγοροπωλησία έλαβε χώρα στην Κόρντομπα, στη νότια Ισπανία και το παιδί μεταφέρθηκε στη Γαλικία, όπου οι αστυνομικοί το εντόπισαν ένα μήνα αργότερα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ισπανικός Τύπος, το παιδί πουλήθηκε έναντι 4.000 ευρώ από τους γονείς του.

Τρία άτομα ρουμανικής υπηκοότητας, ένα ζευγάρι κι ακόμα ένας συγγενείς τους, συνελήφθησαν μετά από έφοδο των αρχών σε σπίτι στην Λα Κορούνια.

Οι έρευνες ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου, όταν το σχολείο του παιδιού, στην Κόρντομπα, επικοινώνησε με την οικογένεια του παιδιού ρωτώντας να μάθει γιατί έλειπε για μέρες από τα μαθήματά του.

Οι εξηγήσεις των γονιών δεν έπεισαν τους δασκάλους, που κατήγγειλαν στις Αρχές την απουσία του και τότε ξεκίνησαν οι αστυνομικές έρευνες. Την υπόθεση χειρίζεται πλέον δικαστήριο της Κόρντομπα.

Οι πληροφορίες θέλουν το παιδί να πουλήθηκε από τους γονείς του έναντι 4.000 ευρώ σε άλλη οικογένεια, που το προόριζε για γάμο, βάσει των εθίμων και παραδόσεων των Ρομά, όπου ανήκουν και οι δύο οικογένειες.

Οι υγειονομικές Αρχές ανέλαβαν το 12χρονο κορίτσι, που βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών της Γαλικίας, ενώ πρόκειται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν έχει κακοποιηθεί σωματικά.

Πηγή: english.elpais.com

