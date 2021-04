Αθλητικά

To “Euro 2020” έρχεται στον ΑΝΤ1

O ANT1, το πρώτο ιδιωτικό κανάλ που θα μεταδώσει αγώνες της διοργάνωσης, σας βάζει στο κλίμα της μεγάλης γιορτής, με εβδομαδιαία εκπομπή.

To Euro 2020 έρχεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει!

Ο ΑΝΤ1 είναι το πρώτο ιδιωτικό κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και η πρώτη σέντρα θα δοθεί το Σάββατο 24 Απριλίου με τις 12 εκπομπές που θα σας βάλουν στο κλίμα της μεγάλης γιορτής.

H πανδημία του κορονοϊού οδήγησε στην αναβολή της διοργάνωσης για έναν χρόνο, αλλά οι 24 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης θα παίξουν μπάλα στον ΑΝΤ1 από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου του 2021 στο «επετειακό» Euro που συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής. Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει και τους 51 αγώνες του Euro 2020, ενώ θα εμπλουτίσει το πρόγραμμα του το καλοκαίρι με καθημερινές εκπομπές, μεσημέρι και βράδυ, με αποκλειστικές συνεντεύξεις και πλούσια αφιερώματα.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro του 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1! Μη χάσεις στιγμή!

