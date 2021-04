Τεχνολογία - Επιστήμη

Το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της Γης είναι "gamers"

Περισσότεροι από 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο παίζουν βιντεοπαιχνίδια είτε σε περιστασιακή είτε σε τακτική βάση

Περισσότεροι από 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο παίζουν βιντεοπαιχνίδια είτε σε περιστασιακή είτε σε τακτική βάση, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της Γης (7,8 δισεκατομμύρια) είναι «gamers», σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα διεθνών στατιστικών statista.com.

Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς κι αυτό αποδεικνύεται και από την μεγάλη συμμετοχή που έχουν οι εκδηλώσεις αφιερωμένες στο gaming στην χώρα μας. Προ πανδημίας, περισσότεροι από 25.000 άτομα μπορεί να βρισκόντουσαν στον ίδιο διαδικτυακό χώρο για να μοιραστούν το χόμπι τους και να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Όμως η πανδημία έπαιξε κι αυτή καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του gaming, καθώς το καθεστώς του lockdown οδήγησε ακόμη περισσότερους στον κόσμο των online παιχνιδιών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία από την διεθνή πλαρφόρμα statista.com οι φανατικοί χρήστες που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια on line κατά μέσο όρο καταναλώνουν περίπου 3,5 ώρες τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα μπορεί να υπερβούν και τις 6 ώρες, έχοντας δημιουργήσει μια τεράστια αγορά παγκοσμίως. Ειδικά προϊόντα «Gamer» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά όσον αφορά υπολογιστές, laptops και περιφερειακά, ενώ στη συνέχεια ήρθαν ειδικές καρέκλες, τραπέζια, γυαλιά και δεκάδες προϊόντα που κατασκευάζονται αποκλειστικά για Gamers σε σχεδόν κάθε κατηγορία από πολλές γνωστές διεθνείς επωνυμίες. Σε μερικές μάλιστα χώρες εταιρίες εστίασης ετοιμάζουν ειδικά μενού για Gamers.

