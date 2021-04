Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: επεισόδια με μολότοφ και χημικά (εικόνες)

Ένταση και «μάχες» μετά από την πορεία φοιτητών.

Επεισόδια είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά την πορεία χιλιάδων φοιτητών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που εναντιώνονται στον νόμο για τα ΑΕΙ ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία αστυνομίας εντός Πανεπιστημίων.

Ομάδα αντιεξουσιαστών που συμμετείχε στην πορεία των φοιτητών επιτέθηκε κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Η ομάδα συλλήψεων κατάφερε να πιάσει έναν νεαρό. Κατά την προσαγωγή του τόσο ο αστυνομικός όσο και ο νεαρός έπεσαν στις φλόγες που υπήρχαν στο οδόστρωμα από τις βόμβες μολότοφ.





Ο προσαχθείς παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έγκαυμα στο πόδι.

Από τις βόμβες μολότοφ που πέταξαν οι κουκουλοφόροι προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πηγή: Thestival.gr - grtimes.gr





