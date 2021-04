Τοπικά Νέα

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Στο εδώλιο οκτώ άτομα

Κατηγορούνται για εμπλοκή στο θανατηφόρο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη.

Την παραπομπή οκτώ ατόμων ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του 26χρονου Βούλγαρου που έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, έχοντας πέσει προηγουμένως αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, ύστερα από άγρια επίθεση την οποία δέχθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ, τον περσινό Ιανουάριο, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, ζητεί η εισαγγελέας στην εισηγητική της πρόταση προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Μεταξύ αυτών που η εισαγγελέας προτείνει να καθίσουν στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου είναι η 27χρονη οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου και ο 49χρονος φίλος της, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση. Για την πρώτη, η εισαγγελέας εισηγείται να παραπεμφθεί σε δίκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ως ηθικό αυτουργό στην πράξη αυτή, όπως επίσης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, προτείνει να δικασθεί ο δεύτερος.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους έξι που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση και είναι ελεύθεροι με όρους, ζητεί να δικασθούν -κατά περίπτωση- για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και συνέργεια στην ίδια πράξη.

Επικαλούμενη στοιχεία από τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικές αρχές, η εισαγγελέας αποδίδει κεντρικό ρόλο στον 49χρονο όσον αφορά τα γεγονότα της 5ης Ιανουαρίου του 2020, που οδήγησαν στον θάνατο του 26χρονου Βούλγαρου, ενώ απορρίπτει τους ισχυρισμούς του περί μη εμπλοκής του στο επεισόδιο.

Ο 26χρονος είχε επισκεφθεί μαζί με φίλους του τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ, που είχε διεξαχθεί την προηγούμενη μέρα στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τους οπαδούς των «κιτρίνων».

