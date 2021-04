“Ένας γιος”... o νικητής του 21ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος

Πολιτισμός

«Ένας γιος» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Τυνήσιου σκηνοθέτη Μεχντί Μ. Μπαρσαου.

Η ταινία «Ένας γιος» («Un fils») του Μεχντί Μ. Μπαρσαουί αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του 21ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, αφού κέρδισε το Βραβείου Κοινού Fischer, καθώς και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, στην τελετή λήξης της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εφέτος διαδικτυακά, όπως και όλο το φεστιβάλ.

Ο Μεχντί Μ. Μπαρσαουί, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τη διοργάνωση του 21ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, ότι κερδίζει και τα δύο βραβεία, έστειλε την ακόλουθη δήλωση : «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που η ταινία άρεσε στο ελληνικό κοινό (...) ευχαριστώ πολύ. Ιδίως γιατί σ' αυτούς τους λίγο θλιβερούς καιρούς που ζούμε, είναι χαρά να διαπιστώνουμε ότι οι ταινίες εξακολουθούν να αγγίζουν τον κόσμο και να προκαλούν συγκινήσεις».

Το «Ένας γιος» (σε διανομή στην Ελλάδα από τη Cinobo) είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Τυνήσιου σκηνοθέτη Μεχντί Μ. Μπαρσαουί, η οποία επιλέχθηκε στο 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στο τμήμα Orizzonti και προσέφερε στον πρωταγωνιστή Σαμί Μπουαζιλά το βραβείο καλύτερου ηθοποιού. Ο Μπουαζιλά απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ίδια ταινία, στα Cesar 2021.

Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής είναι μια προσφορά του Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ο οποίος υποστηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες. Το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών με την ολοκλήρωση της θέασης των ταινιών που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα. Το Βραβείο Κοινού είναι και φέτος προσφορά της μπύρας Fischer, σταθερού υποστηρικτή του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου πάνω από 10 χρόνια. Συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο θα δοθεί στην εταιρεία διανομής σαν ενίσχυση για την επικοινωνιακή προώθηση της ταινίας όταν βγει στις αίθουσες. Και τα δύο βραβεία είναι δημιουργίες του Οίκου ZOLOTAS.

Ένα ακόμα Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Για πρώτη φορά σε διαδικτυακή μορφή ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και απέκτησε καινούργιους φίλους. Έφερε κοντά τους συντελεστές των ταινιών με το κοινό, έδωσε την ευκαιρία στους σινεφίλ να δουν σε πρώτη προβολή γαλλικές και γαλλόφωνες παραγωγές, αλλά και να απολαύσουν διαχρονικά κινηματογραφικά διαμάντια της έβδομης Τέχνης.

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, ευχαριστεί τους σινεφίλ για την αγάπη τους και τη σταθερή τους υποστήριξη και ανυπομονεί να ανταμώσει ξανά με το κοινό μπροστά σε μια μεγάλη οθόνη.

