Νέο videogame στοχεύει να καταπολεμήσει τον ρατσισμό

Βάζοντας τους παίκτες στη θέση ενός μαύρου πατέρα.

Με έντονο το αίτημα για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας και τις διαδηλώσεις ανά τις ΗΠΑ, ο μηχανικός λογισμικού Μπράιαντ Γιανγκ ευελπιστεί να χρησιμοποιήσει την εικονική πραγματικότητα για να καταπολεμήσει τον ρατσισμό.

"Η Αμερική μας" τοποθετεί τον παίκτη στην θέση του οδηγού ενώ ένας μαύρος πατέρας πηγαίνει τον γιό του στο σχολείο.

Στην πορεία τούς σταματάει η αστυνομία, μια εξέλιξη που οδηγεί σε επιλογές ζωής και θανάτου.

"Ο παίκτης πρέπει να περάσει από αυτά τα διαφορετικά σενάρια, για το αν πρόκειται για καλυμμένο ή ανοιχτό ρατσισμό, και να πλοηγηθεί σε αυτές τις διαφορετικές συνομιλίες και διαδραστικές επικοινωνίες με τον σωστό τρόπο", εξηγεί ο 25χρονος Γιανγκ.

Όταν ο Γιανγκ ήταν 16 ετών, ο πατέρας του τον πήγε να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο , σύμφωνα με την περιγραφή του βιντεοπαιχνιδιού αυτού στην ιστοσελίδα συγκέντρωσης χρημάτων Kickstarter.

Κατά την επιστροφή τους στο σπίτι κι ενώ οδηγούσε ο πατέρας του, τούς σταμάτησε η αστυνομία.

Όταν ο Γιανγκ κινήθηκε για να ανοίξει το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και να βγάλει την άδεια, ο αστυνομικός, όπως περιγράφει ο ίδιος ο 25χρονος, έκανε κίνηση για να τραβήξει όπλο, μια στιγμή τρόμου που όμως δεν είχε βίαιη κατάληξη.

"Είμαι εντελώς επικεντρωμένος στο να φωτίσω απλά μια κατάσταση την οποία πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν και να δώσω μια ευκαιρία στους ανθρώπους να βιώσουν τι σημαίνει το να είσαι μαύρος στην Αμερική", εξηγεί ο νεαρός.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την δολοφονία του Ντοντ Ράιτ από την αστυνομία στη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας για τροχαία παράβαση, κοντά στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάιο ο Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Φλόιντ εξέπνευσε φορώντας χειροπέδες και ενώ ένας λευκός αστυνομικός τον είχε ρίξει στον δρόμο πιέζοντας με το γόνατό του τον λαιμό του.

Τόσο ο Φλόιντ όσο και ο Ράιτ ήταν μαύροι.

Το βίντεο γκέιμ "Η Αμερική μας" προκάλεσε το ενδιαφέρον της εταιρείας τρισδιάστατου λογισμικού Unity Software Inc, η οποία χρηματοδότησε το σχέδιο του Γιανγκ με 25.000 δολάρια.

Τα video games έχουν επίσης συμβάλει στο να βιωθούν οι εμπειρίες άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως είναι οι εκτοπισμένοι από πολέμους πρόσφυγες.

Ο Μπράιαντ και η ομάδα του ελπίζουν να έχουν ολοκληρώσει το παιχνίδι ως τον Σεπτέμβριο.

