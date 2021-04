Πολιτική

Δένδιας – Ερντογάν: Παρών και ο Τσαβούσογλου στην συνάντηση

Με τον Ερντογάν συναντήθηκε ο Δένδιας στην Άγκυρα. Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Τσαβούσογλου.

Περίπου μία ώρα διήρκησε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο, στην 'Αγκυρα. Η εν λόγω συνάντηση ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, όπως έκαναν σήμερα γνωστό διπλωματικές πηγές.

Η συνάντηση, στην οποία πήρε μέρος και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ξεκίνησε λίγο μετά τις 3.00 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00.

Στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη η κατ' ιδίαν συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ μετά θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Σημειώνεται πως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο κτιριακό συγκρότημα του Προεδρικού Μεγάρου.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ειδικότερα, αναμένεται να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, τόσο οι πολιτικές όσο και οι οικονομικές, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού-προσφυγικού, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Λιβύη και τη Συρία. Περαιτέρω, αναμένεται να συζητήσουν το Κυπριακό ενόψει της προσεχούς άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενεύη. Μετά το πέρας της συνάντησης, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

FM @NikosDendias meets w/#Turkey FM @MevlutCavusoglu in #Ankara -bilateral & #EU-Turkey relations, regional & int’l issues in focus



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Τούρκο ΥΠΕΞ M.Cavusoglu στην Άγκυρα- στο επίκεντρο διμερείς & ευρωτουρκικές σχέσεις, περιφερειακά & διεθνή ζητήματα pic.twitter.com/uZxfBdtjui — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 15, 2021

Η επίσκεψη του κ. Δένδια στην Άγκυρα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με την παράθεση προς τιμήν του, από τον κ. Τσαβούσογλου, δείπνου καταλύσεως της νηστείας «ιφτάρ», λόγω της έναρξης του ραμαζανιού.

Τον κ. Δένδια συνοδεύουν στην Άγκυρα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, καθώς και η υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου.

Cumhurbaskan? Erdogan, Yunanistan D?sisleri Bakan? Nikos Dendias'? Cumhurbaskanl?g? Kulliyesi'nde kabul etti https://t.co/uH9DHZax7K — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 15, 2021



Συμμετοχή Δένδια στην τετραμερή υπουργική Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

"Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο Παρασκευή, 16 Απριλίου, στην Κύπρο, προκειμένου να συμμετάσχει στην τετραμερή υπουργική Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που θα διεξαχθεί στην Πάφο", σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, "οι συζητήσεις των κατ’ ιδίαν και διευρυμένων συνομιλιών της Συνόδου θα εστιάσουν στις περιφερειακές εξελίξεις, τα ενεργειακά, την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων χωρών. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο (ώρα 17:30).



Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και του Ισραήλ Gabi Ashkenazi, καθώς και με τον Διπλωματικό Σύμβουλο του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Gargash"

