Πολιτική

Τσίπρας: Eμβολιασμοί σε όλους τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων.

Με αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων συναντήθηκεε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών που έχει ξεκινήσει με τους φορείς της Δικαιοσύνης.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας άκουσε τα προβλήματα του κλάδου και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τα αιτήματά τους για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των γραμματειών των δικαστηρίων, την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και για την μισθολογική αναβάθμισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στα πεδία αυτά, όπως και η πρωτοβουλία για τον νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που αναμένεται να ψηφιστεί.

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την ανάγκη οι εμβολιασμοί καθώς και τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας να συμπεριλάβουν όλους τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, κυρίως στους χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού, όπως είναι και τα δικαστήρια.

Τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός: Οι ηλιόλουστες περιοχές έχουν λιγότερους θανάτους από Covid-19

Τροχαίο στη Γαύδο: Νέο στοιχείο στο διαλυμένο αυτοκίνητο που ξεψύχησε η Κορίνα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: επεισόδια με μολότοφ και χημικά (εικόνες)