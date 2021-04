Κορονοϊός - Φον Ντερ Λάιεν: Εμβολιάστηκε η πρόεδρος της Κομισιόν (εικόνες)

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Η ανάρτηση στο Twitter.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Twitter, μαζί με μία φωτογραφία της Προέδρου της Κομισιόν να γελάει πίσω από μια μάσκα. Δεν περνάει απαρατήρητο, πάντως, ότι εκτός από τη μάσκα και το τσιρότο στο μπράτσο της φον ντερ Λάιεν έχει τη σημαία της ΕΕ.

«Αφού ξεπεράσαμε τους 100 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην ΕΕ, είμαι πολύ χαρούμενη που έκανα σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του covid19.», έγραψε στο μήνυμά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας: «O ρυθμός των εμβολιασών θα αυξηθεί, καθώς οι παραδόσεις επιταχύνονται στην ΕΕ. Όσο πιο γρήγορα γίνονται οι εμβολιασμοί, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία. #StrongTogether».

