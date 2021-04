Υγεία - Περιβάλλον

Self test: Με αεροσκάφος Antonov στην Ελλάδα 2,5 εκατ. τεστ (εικόνες)

Είναι ο "γίγαντας των αιθαίρων". Χωράει ακόμη και ένα ολόκληρο Boeing 737. Δείτε φωτογραφίες.

Με αεροσκάφος Antonov που προσγειώθηκε σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραλήφθηκαν πριν από λίγο 2,5 εκατ. self tests.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, έχουν παραληφθεί συνολικά 6,4 εκατ. self tests έως σήμερα.

Επίσης έχουν διατεθεί ήδη σχεδόν 1 εκατ. self tests στους δικαιούχους πολίτες και από την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η διάθεση σε 1 εκατ. δικαιούχους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Πρόκειται για το βαρύτερο και μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου. Έχει μήκος καμπίνας 84 μέτρα, χωράει 16 κοντέινερ, 80 επιβατικά αυτοκίνητα αλλά ακόμη και ένα ολόκληρο Boeing 737.

