Θύρα 7: ο άνδρας με το κασκόλ της ΑΕΚ στο μνημόσυνο κι η ανάρτηση του Ολυμπιακού

Η συγκινητική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον άνδρα που πήγε στο μνημόσυνο της Θύρας 7 με το κασκόλ της ΑΕΚ!

Μία συγκινητική κίνηση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός η οποία στέκεται στο πλευρό του οπαδού της ΑΕΚ Κώστα Κατράνη ο οποίος είχε προκαλέσει αίσθηση στο περασμένο μνημόσυνο της Θύρας 7 καθώς πήγε με τους γιους του στο Καραϊσκάκη οι οποίοι φορούσαν μπουφάν του Ολυμπιακού και εκείνος το κασκόλ της ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω του διευθυντή επικοινωνίας της, Νίκου Γαβαλά, στέκεται στο πλευρό του κ. Κατράνη καθώς απεβίωσε η γυναίκα του.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Γαβαλάς, έγραψε συγκεκριμένα:

«Κρατώντας πέρσι από το χέρι τα παιδιά του, ο Κωνσταντίνος Κατράνης πήγε στο Καραϊσκάκη για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7. Εκείνα, φορούσαν τα ερυθρόλευκα. Εκείνος το κασκόλ της ΑΕΚ. Ήταν κάτι που ήθελε χρόνια να το υλοποιήσει, όπως μου είχε πει τότε.

Ωστόσο, δε γνωρίζαμε πως βίωνε το δικό του Γολγοθά. Μέχρι που έχασε τη γυναίκα του, τη μητέρα των παιδιών του, έπειτα από επτάχρονη σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η Μαρία του πάλεψε με δύναμη έως το τέλος. Η σκέψη μας είναι κοντά του και στα παιδιά του. Έχουν όλη την αγάπη μας».