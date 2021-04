Κοινωνία

Ένταση και χημικά μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα (βίντεο)

Αστυνομικοί εναντίον διαδηλωτών στους δρόμους γύρω απο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

Επεισόδια μικρής έντασης σημειώθηκαν έξω από την ΑΣΟΕΕ μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Ομάδα, περίπου 200 ατόμων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επιχείρησε να εισέλθει εντος του Πανεπιστημιού αλλα απωθήθηκε απο αστυνομικές δυνάμεις

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: Newsit

Εκπαιδευτικοί και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια διεκδικώντας να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά του κορονοϊού στα σχολεία, με ευθύνη της κυβέρνησης. Ταυτοχρόνως εξέγρασαν την αντιθεσή τους στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στο νομοσχέδιο της Nίκης Κεραμέως.

“Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας για να ανατραπεί ο νόμος Κεραμέως που θεσπίζει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και οδηγεί σε δραματικές περικοπές χιλιάδων εισακτέων στα ΑΕΙ, προχωρά σε διαγραφές φοιτητών και επιβάλλει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Με τους αγώνες μας υπερασπίζουμε το Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο! Όλοι στους δρόμους και στις συγκεντρώσεις!”, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση της η ΟΛΜΕ.





Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Την 13.00 ώρα σήμερα (Πέμπτη 15 Απριλίου 2021), με πρωτοβουλία Φοιτητικών Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (2.000) περίπου ατόμων, στο χώρο των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολούθησε πορεία μέσω των οδών Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου, Σταδίου, Πλ. Συντάγματος, Όθωνος, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πανεπιστημίου και κατέληξε στα Προπύλαια όπου και ολοκληρώθηκε ομαλά την 15.00 ώρα.

Στο διάστημα της συγκέντρωσης και της πορείας, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις ανωτέρω οδούς.

Μετά τη λήξη της πορείας, ομάδα -200- περίπου ατόμων, κατευθύνθηκε, μέσω της οδού Πατησίων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και προσπάθησε να εισέλθει εντός αυτού. Η προσπάθεια αυτή απετράπη από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Στη συνέχεια η ανωτέρω ομάδα ατόμων κατευθύνθηκε μέσω της Λ. Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων, όπισθεν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προσπάθησε να εισέλθει εντός του Πανεπιστημίου αλλά απωθήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, με τρόπο ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

