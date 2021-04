Αθλητικά

Τζουντ Μπέλινγκχαμ: Ένα ακατέργαστο διαμάντι στα χέρια του Σαουθγκέιτ

Ο 17χρονος Τζουντ Μπέλινγκχαμ έγινε ο 8ος νεότερος σκρερ στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ...

Σε ηλικία 17 ετών και 289 ημερών ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έγινε χθες το βράδυ ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ, ανοίγοντας το σκορ στον επαναληπτικό αγώνα για την προημιτελική φάση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 17χρονος Άγγλος μέσος αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην μεγάλη λίστα, που έχει δημιουργήσει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, των νεαρών ποδοσφαιριστών που ανακαλύπτει και φέρνει δυνατά στο προσκήνιο και, κρίνοντας από τον τρόπο που κινείται μέσα στο γήπεδο, δεν δείχνει καθόλου διατεθειμένος να αφήσει αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Ο Μπέλινγκχαμ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπέρμιγχαμ Σίτι στην Ντόρτμουντ. Τη φετινή σεζόν, σε 39 συμμετοχές (2.316 λεπτά) σε Γερμανία και Ευρώπη, έχει 3 γκολ και 4 ασσίστ, με τον προπονητή των Βεστφαλών, Έντιν Τέρζιτς, να δείχνει να τον εμπιστεύεται όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου, μιας και ο 17χρονος έχει αποδειχθεί ως πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του.

Μάλιστα, η εντυπωσιακή και πολλά υποσχόμενη πορεία του Μπέλινγκχαμ δεν πέρασε απαρατήρητη κι από τον Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας στο πλαίσιο των πρώτων αγώνων της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, ενώ, μάλιστα, στον αγώνα εναντίον του Σαν Μαρίνο, του έδωσε και την ευκαιρία να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Μπορεί, λοιπόν, η Ντόρτμουντ να αποκλείστηκε χθες από την Ευρώπη και το έργο της, προκειμένου να καταφέρει να βρεθεί στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν να είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο είναι σαφές πως, αν ο Μπέλινγκχαμ συνεχίζει να παρουσιάζει τη μέχρι τώρα εικόνα του στο γήπεδο, θα θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για μια θέση στην προεπιλογή της Εθνικής Αγγλίας ενόψει του Euro του ερχόμενου καλοκαιριού.

