Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν οι νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξημένος προβληματισμό προκαλεί για ακόμη μια φορά ο ημερήσιος απολογισμός του ΕΟΔΥ, καθώς την Πέμπτη καταγράφηκε τριψήφιος αριθμός θανάτων και νέο ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς σε όλη την Ελλάδα.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.833 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.833 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 17 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική οι νέες μολύνσεις, σε ένα 24ωρο, έφθασαν τις 1861 και στην Θεσσαλονίκη τις 521. Στην Αχαΐα τα νέα κρούσματα είναι 83, ενώ τριψήφιος είναι ο αριθμός των νέων φορέων στην Λάρισα. Ανησυχία προκαλεί ο αυξητικός αριθμός των νέων μολύνσεων σε περιοχές όπως το Κιλκίς και οι Σέρρες ενώ δεκάδες νέοι φορείς εντοπίστηκαν για ακόμη μια ημέρα σε περιφερειακές ενότητες της Στεράς Ελλάδας και της Κρήτης.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Θύρα 7: ο άνδρας με το κασκόλ της ΑΕΚ στο μνημόσυνο κι η ανάρτηση του Ολυμπιακού

Times Square: εγκαίνια σε κέντρο εμβολιασμού από τον Λιν Μάνουελ Μιράντα

Self test: Με αεροσκάφος Antonov στην Ελλάδα 2,5 εκατ. τεστ (εικόνες)