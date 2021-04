Κοινωνία

Κορονοϊός: “Κλειστό” το Πάσχα το Άγιο Όρος

Στό Άγιο Όρος το Πάσχα εορτάζεται με το παλαιό ημερολόγιο.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Αγίου Όρους παρατείνεται μέχρι 10 Μαΐου 2021 η αναστολή όλων των προσκυνηματικών επισκέψεων και επιβάλλεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων στα λιμάνια εισόδου του Αγίου Όρους σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εισέλθει στον Ιερό Τόπο.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης:



Υπενθυμίζεται ότι η Α' Οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας (325) όρισε ως μέρα του Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου. Tο Άγιο Όρος ακολουθεί το παλαιό ημερόλογιο, αλλά καθώς για τον καθορισμό του ορθόδοξου Πάσχα η εαρινή ισημερία υπολογίζεται με βάση το παλαιό ημερολόγιο, οι παλαιοημερολογίτες και οι νεοημερολογίτες γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια μέρα, ενδεικτικά το 2021 στις 2 Μαΐου.

