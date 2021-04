Υγεία - Περιβάλλον

Νέο γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα: Υπεγράφη η συμφωνία (εικόνες)

Είναι το πρώτο γραφείο στην ιστορία του Π.Ο.Υ., παγκοσμίως, που έχει ως αντικείμενο την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Hans Kluge, η συμφωνία για την έναρξη της λειτουργίας του Γραφείου του Οργανισμού στην Αθήνα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών.

Στην εκδήλωση υπογραφής της συμφωνίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, η Πρόεδρος του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Δάφνη Καϊτελίδου, η Διευθύντρια Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας του Π.Ο.Υ., Natasha Azzopardi-Muskat, η Επικεφαλής του Γραφείου του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα Marianna Trias και οι Ανώτεροι Σύμβουλοι του Π.Ο.Υ. Joao Breda και Παύλος Θεοδωράκης.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισήμανε ότι το συγκεκριμένο Γραφείο είναι το πρώτο στην ιστορία του Π.Ο.Υ., παγκοσμίως, που έχει ως αντικείμενο την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο η ελληνική Κυβέρνηση αποκτά μια αδιαμεσολάβητη και θεσμική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος με τις γνώσεις και την εμπειρία του θα προσφέρει σημαντική τεχνική βοήθεια, για την κατάρτιση, την προώθηση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας.

«Η Κυβέρνηση της Ελλάδας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύουν έμπρακτα στο υγειονομικό δυναμικό της Ελλάδας, από το οποίο κυρίως εξαρτάται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Μόνο με επαγγελματίες υγείας υψηλής ποιότητας, μπορούμε να έχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Ανοίγουμε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Επενδύουμε στη Δημόσια Υγεία, γιατί αυτή η επένδυση αποδίδει το καλύτερο επιτόκιο. Αυτό της αξίας της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

«Πρόκειται για ένα μοναδικό Κέντρο Αριστείας» τόνισε στην ομιλία του ο Διευθυντής Ευρώπης του Π.Ο.Υ., τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς και για εκατομμύρια ανθρώπους που θα αποκομίζουν οφέλη για πολλά χρόνια. Υπογράμμισε, επίσης, ότι ούτε ο χρόνος, ούτε το γεγονός ότι το έργο φιλοξενείται στην Ελλάδα και υιοθετείται από αυτή, είναι κάτι τυχαίο.

«Η Ελλάδα πρόσφατα πρωτοστάτησε σε σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο της Υγείας, απαγορεύοντας το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους και διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στη Μεταρρύθμιση των Συστημάτων Υγείας. Ίδρυσε έναν Εθνικό Οργανισμό για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία, ενώ έχει επιδείξει κι εξακολουθεί να επιδεικνύει ισχυρή αντοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανταπόκρισής της στην COVID-19» ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Kluge.

