Πέθανε ο Γιάννης Σπανός

Ολόκληρη η περιοχή και οι πολυάριθμοι φιλοι του, βυθίστηκαν στην θλίψη, αμέσως μετά το άγγελμα της απώλειας του.

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια η είδηση του θανάτου του πρώην δημάρχου Χαλκιδέων και βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Σπανού, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σε ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρονται τα εξής, «Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Εύβοιας του κόμματος Γιάννη Σπανό.

Ο Γιάννης Σπανός γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1938 και ήταν ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος της πόλης μεταπολιτευτικά, καθώς εξελέγη για πρώτη φορά το 1975.

Άφησε το στίγμα του και σημαντική παρακαταθήκη στην πόλη της Χαλκίδας, όπου επανεξελέγη δήμαρχος το 1978, το 1982 και το 1995. Αγωνίστηκε σε όλη του την πορεία με ήθος για τις ιδέες του, την παράταξη και τον τόπο του. Εξελέγη βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας το 1985, το 1989 και το 1990. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

