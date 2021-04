Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: που εντοπίστηκαν εκατοντάδες νέα κρούσματα

Τις 8.000 αγγίζουν συνολικά τα κρούσματα στην Ελλάδα, που αποδίδονται στην βρετανική και την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη.

Τριψήφιος αριθμός θανάτων και νέο ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκε την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, με την κατάσταση σε Αττική και Θεσσαλονίκη να είναι εκρηκτική, όπως αποτυπώνεται στην γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Ωστόσο, ανησυχία προκαλούν και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση απο το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2:

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.212 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 3 Φεβρουαρίου έως 3 Απριλίου 2021. Από τον έλεγχο των 1.212 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 957 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 140 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI).



Εκ των 957 δειγμάτων με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος, τα 950 αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 7 αφορούσαν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 140 δείγματα με στελέχη VUI, τα 139 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ).

Στον παρακάτω πίνακα απότυπώνεταο η απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.





Συνολικά έχουν ελεγχθεί για μεταλλάξεις στην επικράτεια 7.954 δείγματα από εγχώρια κρούσματα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης μεταλλάξεων SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.



Επί του συνόλου των ελεγχθέντων για μεταλλάξεις εγχώριων δειγμάτων, οι τρεις πιο συχνές μεταλλάξεις που έχουν απομονωθεί είναι η Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012), με ποσοστό 62,3%, ακολουθούμενη από τη B.1.1.318 (Variant_E484K) με ποσοστό 3,9% και τη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) με ποσοστό 0,8%. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 80 στελέχη με μεταλλάξεις από εισαγόμενα δείγματα, εκ των οποίων 78 αφορούν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 2 αφορούν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2)»

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

