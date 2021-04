Κοινωνία

Μηταράκης: όχι επίδομα σε αιτούντες άσυλο που δεν μένουν σε επίσημες δομές

Από πότε σταματά το οικονομικό βοήθημα, σε αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι δεν στεγάζονται σε δομές ευθύνης του ΥΜΑ.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης των δεδομένων που έχει στη διάθεση του, ενημερώνει ότι από 1/7/2021 δεν θα δίνεται πλέον οικονομικό βοήθημα, σε αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι δεν στεγάζονται σε δομές ευθύνης του ΥΜΑ ή και συνεργαζόμενων με το ΥΜΑ φορέων.



Στην ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο κ. Μάνο Λογοθέτη προς τους εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι «οι υλικές συνθήκες υποδοχής θα παρέχονται συνολικά μαζί με τη στέγαση και εφόσον η παρουσία των ωφελούμενων επιβεβαιώνεται αυτοπρόσωπα κάθε μήνα από τον φορέα στέγασης».



Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι οικονομικού βοηθήματος που συγκαταλέγονται στον αστικό πληθυσμό, εφόσον δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στέγασης στους αρμόδιους φορείς.



Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επεξεργάζονται ήδη όλες τις αιτήσεις στέγασης που έχουν υποβληθεί από τον αστικό πληθυσμό.

