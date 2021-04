Πολιτική

Δένδιας – Τσαβούσογλου: Ο Ερντογάν πρότεινε σύνοδο για την ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου στην Άγκυρα. Τι δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε τη διεξαγωγή συνόδου με θέμα την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μ.Τσαβούσογλου μετά τη συνάντηση με τον Ν.Δένδια στην Αγκυρα.



Συζητήσαμε όλα τα θέματα στις μεταξύ μας σχέσεις και υφίσταται μια διαφορά απόψεων στο θέμα του Αιγαίου, είπε ο κ.Τσαβούσογλου υπογραμμίζοντας πως «πιστεύουμε ότι τα μεταξύ μας ζητήματα μπορούν να επιλυθούν με εποικοδομητικό διάλογο». Όσον αφορά τη διευθέτηση των διαφορών νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο που ξεκινήσαμε σήμερα, είπε ο Μ. Τσαβούσογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Απόπειρα αρπαγής 18χρονης - H περιγραφή της ίδιας για τον “εφιάλτη”

Αγία Παρασκευή - κλοπή εμβολίου: σύλληψη διανομέα καφετέριας

Self test: για ποιους εργαζόμενους γίνεται υποχρεωτικό από την προσεχή Δευτέρα