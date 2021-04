Τεχνολογία - Επιστήμη

Google: Νέα υπηρεσία Timelapse στο Google Earth (εικόνες)

To Google Earth ανανεώνεται, κάνοντας το χρόνο να τρέχει.

Τα τελευταία 15 χρόνια, δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν στραφεί στο Google Earth για να απολαύσουν συναρπαστικές όψεις του πλανήτη μας από αμέτρητες διαφορετικές γωνίες. Έτσι, μπορεί κι εσείς να έχετε βρεθεί κάποια στιγμή στην κορυφή του Έβερεστ ή να έχετε πετάξει πάνω από την πόλη όπου γεννηθήκατε. Γιατί, από τότε που παρουσιάσαμε το Google Earth, εστιάζουμε στη δημιουργία ενός τρισδιάστατου αντίγραφου του κόσμου, που αντικατοπτρίζει τον πλανήτη μας με μοναδική λεπτομέρεια, τονίζοντας τα στοιχεία του που μας προτρέπουν να δημιουργήσουμε μια θετική αλλαγή.

Μέσα από τη μεγαλύτερη ενημέρωση που έγινε στο Google Earth από το 2017, μπορείτε πλέον να δείτε τον πλανήτη μας και μέσα από μια εντελώς νέα διάσταση – το χρόνο. Με τη λειτουργία Timelapse, έχουν ενσωματωθεί στο Google Earth 24 εκατομμύρια δορυφορικές φωτογραφίες των τελευταίων 37 ετών, δημιουργώντας μια διαδραστική εμπειρία τεσσάρων διαστάσεων. Πλέον, ο καθένας μπορεί να παρακολουθεί το χρόνο να εξελίσσεται παντού στον κόσμο, με έναν τρόπο που συνοψίζει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πλανητικών αλλαγών.

Ο πλανήτης μας αντιμετώπισε ραγδαίες περιβαλλοντικές αλλαγές τον τελευταίο μισό αιώνα – περισσότερες από κάθε άλλη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Πολλοί από εμάς βιώσαμε αυτές τις αλλαγές στις κοινότητες μας – προσωπικά, ήμουν μεταξύ των χιλιάδων κατοίκων της Καλιφόρνια που εγκατέλειψαν πέρσι τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρκαγιών. Άλλοι αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ως κάτι αόριστο και μακρινό, όπως το λιώσιμο των πάγων και η συρρίκνωση των παγετώνων. Με το Timelapse στο Google Earth, έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα του μεταβαλλόμενου πλανήτη μας στις άκρες των χεριών μας – μια εικόνα που δείχνει όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις, καθώς και την μαγευτική ομορφιά των φυσικών φαινομένων σε βάθος δεκαετιών.

Προκειμένου να εξερευνήσετε την εφαρμογή Timelapse στο Google Earth, πηγαίνετε στο g.co/Timelapse. Χρησιμοποιώντας την εύχρηστη μπάρα αναζήτησης, μπορείτε να δείτε το χρόνο σε κίνηση, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη θέλετε.

Μπορείτε επίσης να μπείτε στο Google Earth και να πατήστε πάνω στο εικονίδιο που είναι σαν πηδάλιο πλοίου για να ανοίξει το Timelapse στο Voyager, την αφηγηματική πλατφόρμα μας. Εκεί θα βρείτε και τις διαδραστικές ξεναγήσεις μας. Έχουμε επίσης ανεβάσει πάνω από 800 δισδιάστατα και τρισδιάστατα βίντεο με Timelapse, για δημόσια χρήση, στο g.co/TimelapseVideos. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε και να το δείτε είτε σε μορφή έτοιμου για προβολή MP4 ή με την ησυχία σας στο YouTube. Ανυπομονούμε να δούμε το πώς, κυβερνήσεις, ερευνητές, εκδότες, εκπαιδευτικοί και άνθρωποι με επιρροή θα χρησιμοποιήσουν το Timelapse στο Google Earth για να ρίξουν φως στα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Κατανοώντας τις αιτίες των αλλαγών της Γης

Συνεργαστήκαμε με τους ειδικούς του εργαστηρίου CREATE του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, τόσο για να δημιουργήσουμε την τεχνολογία που κατέστησε δυνατή τη λειτουργία του Timelapse, όσο και για να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που μας δείχνει.

Προσπαθώντας λοιπόν να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στον Πλανήτη Γη, καταλήξαμε σε 5 θέματα: δασικές αλλαγές, αστική ανάπτυξη, ανοδικές θερμοκρασίες, πηγές ενέργειας, καθώς και ευθραυστότητα της ομορφιάς του κόσμου μας. Για κάθε ένα από αυτά, το Google Earth προσφέρει μια ξενάγηση που βοηθά στο να είναι πιο κατανοητό.

Βάζοντας το χρόνο της Γης στην παλάμη του χεριού μας

Η δημιουργία ενός βίντεο timelapse που να περιλαμβάνει όλο τον πλανήτη, απαίτησε μια σημαντική ποσότητα από αυτό που ονομάζουμε "pixel crunching" στο Earth Engine, την πλατφόρμα της Google για γεωεπισκοπική ανάλυση. Για να προσθέσουμε κινούμενο φωτογραφικό υλικό Timelapse στο Google Earth, συλλέξαμε περισσότερες από 24 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες, από το 1984 έως το 2020 - κάτι που αντιπροσωπεύει τετράκις εκατομμύρια pixels. Συνολικά, χρειάστηκαν περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες επεξεργασίας σε χιλιάδες μηχανήματα του Google Cloud για να συνθέσουμε 20 petabytes δορυφορικών εικόνων σε ένα μόνο βίντεο-μωσαϊκό, μεγέθους 4,4 terapixel - το αντίστοιχο δηλαδή 530.000 βίντεο σε ανάλυση 4K! Μάλιστα, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί έγιναν στα κέντρα δεδομένων μας, που αντισταθμίζονται με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος, ως μέρος των δεσμεύσεων μας να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς άνθρακα.

Από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το Timelapse στο Google Earth είναι το μεγαλύτερο βίντεο του πλανήτη - για τον πλανήτη! Γι’ αυτό και η δημιουργία του απαίτησε μια πραγματικά έξω-πραγματικής διάστασης συνεργασία. Πρόκειται για ένα έργο που κατέστη δυνατό χάρη στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανοιχτά και προσβάσιμα δεδομένα, καθώς και στις ηράκλειες προσπάθειές τους να στείλουν στο διάστημα πυραύλους, δορυφόρους και αστροναύτες, με σκοπό την εξερεύνηση και την κατάκτηση γνώσης. Το Timelapse του Google Earth δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη Nasa και το πρόγραμμα Landsat της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, το πρώτο (και μεγαλύτερο σε διάρκεια) στον κόσμο μη στρατιωτικό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης στον κόσμο, καθώς και το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτει τους δορυφόρους Sentinel.

Τι μπορείτε να κάνετε με το Timelapse;

Καλούμε όλους τους ανθρώπους να πάρουν το Timelapse στα χέρια τους και να το μοιραστούν με όλους -απολαμβάνοντας τα εναλλασσόμενα σχήματα των ακτογραμμών, παρακολουθώντας την ανάπτυξη των μέγα-πόλεων ή ακολουθώντας τα ίχνη της αποψίλωσης των δασών. Το Timelapse του Google Earth έχει να κάνει με το να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να αξιολογούμε την υγεία και ευεξία του μοναδικού σπιτιού μας στο σύμπαν. Είναι ένα εργαλείο που μας εκπαιδεύει και, ταυτόχρονα, μας εμπνέει να δράσουμε.

Η οπτική μαρτυρία στοχεύει απευθείας στον πυρήνα της συζήτησης αυτής, με έναν τρόπο που οι λέξεις δεν θα μπορέσουν να εξηγήσουν ένα τόσο πολύπλοκο ζήτημα. Πάρτε για παράδειγμα τη δουλειά της Liza Goldberg, που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις εικόνες του Timelapse για να διδάξει την κλιματική αλλαγή. Ή το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του 2020, “Nature Now”, που χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για να αναδείξει το όλο και μεγαλύτερο αποτύπωμα της ανθρωπότητας στον πλανήτη.

Το Timelapse στην επόμενη δεκαετία

Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, την επόμενη δεκαετία θα ενημερώνουμε το Google Earth σε ετήσια βάση με νέες εικόνες Timelapse. Ελπίζουμε πως αυτή η νέα οπτική του πλανήτη μας θα αποτελέσει ευκαιρία για διάλογο και θα αλλάξει την αντίληψή μας για μερικά από τα πιο πιεστικά παγκόσμια θέματα.

