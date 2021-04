Πολιτική

Προανακριτική για Παππά: “φωτιές” άναψε ο Τόμπρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε, ο Κυριάκος Τόμπρας, που εξετάστηκε ως πρώτος μάρτυρας στην προανακριτική.

Αυτήκοος μάρτυρας συνάντησης μεταξύ του Νίκου Παππά, του Χρήστου Καλογρίτσα και του Σάμερ Χούρι εκ των ιδιοκτητών του λιβανέζικου κολοσσού CCC, λίγες ώρες πριν τον τηλεοπτικό διαγωνισμό του 2016 , φέρεται να δήλωσε, ο Κυριάκος Τόμπρας , που εξετάστηκε ως πρώτος μάρτυρας στην προανακριτική.

Ο κ. Τόμπρας ήταν, όπως λέει, το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τις δυο πλευρές ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα τηλεοπτικό κανάλι φιλικό στον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα ήταν πως θα μεταφερθούν τα 3 εκατομμύρια της εγγυητικής επιστολής που θα κατέβαλλε η οικογένεια Χούρι στην Ελλάδα: «Η πρόταση ήταν να βγει από τράπεζα των Χούρι επιταγή σε διαταγή για Καλογρίτσα ώστε με transfer να τα φέρει στην Τράπεζα Αττικής. Μάλλιασε η γλώσσα μου να τους εξηγώ ότι αυτό δεν γίνεται. Ήταν παράνομο καθώς ο διαγωνισμός ήταν έτσι φτιαγμένος ώστε να δέχεται εγγυητική μόνο από ελληνική τράπεζα….Ο Χούρι και ο Παππάς ήξεραν Αγγλικά αλλά ο Καλογρίτσας δεν ήξερε και με έβαλε ανοικτή ακρόαση. Τους είπα ότι η ιδέα της εγγυητικής είναι «σκ@τά»και πως αν η κυβέρνηση την αποδεχθεί εγώ δεν φέρω ευθύνη. Ο Παππάς αρχικά τους είπε να στείλουν απευθείας τα λεφτά. Ο Χούρι μου είπε πως έχω δίκιο. Μετά από αυτό ο Χούρι έριξε την ιδέα για υπεργολαβία».

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ πάντως ο μάρτυρας ουσιαστικα είπε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η συνάντηση έγινε στο Μαξίμου και πως δεν άκουσε στη συνομιλία τον Νίκο Παππά.

Ο μάρτυρας αναφερόμενος στα email των Χούρι που αναφερόταν στους «στο White House και την White Porscha που είχαν είχαν συμφωνήσει τα τραπεζικά στοιχεία των "φίλων" στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω των οποίων θα έστελναν τα χρήματα της εγγυητικής των 3 εκατομμυριών αρχικά στην Κύπρο», φέρεται να είπε:

Κ. Τόμπρας: Εγώ θα σας πω ποιος είναι το White House; Δεν έχετε καλέσει τον Χούρι. Το Μαξίμου τι είναι; Τοίχοι; Να μιλήσουν οι Χούρι.

Στ. Κελέτσης: Ποιοι ήταν οι White House και White porscha;

Κ. Τόμπρας: Κινδυνεύω αν πω ονόματα.

Δημ. Μαρκοπουλος: Και με τη ζωή σας ή μόνο με αγωγή;

Κ. Τομπρας: Ναι. Και με τη ζωή μου. Δεν είδατε τι έπαθε ο Καραϊβάζ;

Ο μάρτυρας φέρεται να είπε ότι αρχικά απευθύνθηκε σε δυο άλλους επιχειρηματίες, τον Φιλιππο Βρυώνη και τον εκλιπόντα Γιώργο Κουρή που είχαν ήδη κανάλια. Ο τελευταίος όπως είπε του απάντησε αφού επικοινώνησε με κυβερνητικούς παράγοντες, ότι «παλιόπαιδα δεν με εμπιστεύονται»:

Θ. Πλεύρης: Τα «παλιόπαιδα του Κουρή» στα οποία αναφερθήκατε, ποια ήταν;

Κ. Τομπρας: 'Ονομα δεν λέω. Το Μάξιμου ήταν όμως. Εκεί μίλησε ο Κουρής… Συμπεραίνω πως Χούρι και Καλογρίτσας είχαν καθημερινή επαφή με Μαξίμου. Ο Καλογρίτσας αυτό ανέφερε παντού. Συστηνόταν ως μπροστινός της κυβέρνησης. To White House λέω «είναι το Μαξίμου». Εδώ είμαστε ενόρκως.

Μάλιστα φέρεται να επέμεινε πως: «Όλοι ήξεραν από πού ήλθαν τα λεφτά. Όλοι. Και ο Δραγασάκης ήξερε. Ο Καλογρίτσας επιλέχθηκε επειδή είχε φιλική σχέση με την κυβέρνηση. Λεφτά δεν είχε, ωραίος να του δώσουν την αδελφή τους σε γάμο δεν ήταν. Μόνο για αυτό τον επέλεξαν οι Χούρι».

Η κατάθεση του κ.Τόμπρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Πολεμικό κλίμα στις κοινές δηλώσεις

Κορονοϊός: τριψήφιος αριθμός θανάτων και 3833 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Πέθανε ο Νίκος Ζαχαριάδης