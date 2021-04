Κοινωνία

Πέθανε ο Νίκος Ζαχαριάδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο για την απώλεια του "Ζαλισμένου Αθηναίου".

Σε ηλικία 55 ετών «έφυγε» αιφνιδιαστικά από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Ζαχαριάδης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δημοσιογράφος, βρισκόταν σε επαγγελματικό ραντεβού, ένιωσε αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο, ωστόσο κατέληξε κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο.



Ο Νίκος Ζαχαριάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, τελείωσε το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στο Πολιτικό τμήμα της Νομικής Σχολής, στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παράλληλα ξεκίνησε να εργάζεται στο Ραδιόφωνο της ΕΤ-2. Το 1989 πέρασε στην εφημερίδα «Αυγή» ως Κριτικός Κινηματογράφου. Στην ίδια θέση έχει εργαστεί επίσης στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Μεσημβρινή».



Το 1993, εγκαταλείπει τις εφημερίδες για τα περιοδικά. Αρχικά ως αρχισυντάκτης στο περιοδικό ΜΑΧ στη συνέχεια στο περιοδικό Nitro. Επί 5 χρόνια έγραφε τις «Απορίες Ενός Ζαλισμένου Αθηναίου» στο περιοδικό Downtown, από όπου προέκυψαν και δύο βιβλία. Από το 2005 μέχρι το 2012, δούλεψε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», όπου είχε την ευθύνη του ένθετου περιοδικού «Big Fish» μέχρι το 2008. Στην Athens Voice έγραφε τη στήλη «Forrest Gump» και την καθημερινή διαδικτυακή στήλη Moufanet στο www.athensvoice.gr. Κατά καιρούς έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός.



Επίσης από το 2015 δίδασκε Applied Journalism στο Metropolitan College.



Ήταν παντρεμένος με την Ελίζα Μπενβενίστε και έχει ένα γιο, ο οποίος αποτέλεσε και την αφορμή της στήλης «Γράμματα στο παιδί μου».

Ειδήσεις σήμερα

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Πολεμικό κλίμα στις κοινές δηλώσεις

Κορονοϊός: τριψήφιος αριθμός θανάτων και 3833 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Θύρα 7: ο άνδρας με το κασκόλ της ΑΕΚ στο μνημόσυνο κι η ανάρτηση του Ολυμπιακού