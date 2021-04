Πολιτική

Μητσοτάκης: Ισχυρό λιμενικό σημαίνει και ισχυρή Ελλάδα

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην τελετή ένταξης δύο νέων περιπολικών σκαφών στον στόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δεν είναι μυστικό ότι προσωπικά νιώθω πάντα μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια κάθε φορά που βρίσκομαι κοντά στο Λ.Σώμα και την ελληνική ακτοφυλακή, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του για την τελετή ένταξης δύο νέων περιπολικών σκαφών στον στόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

«Σήμερα υποδεχόμαστε τα δύο από τα τέσσερα συνολικά σκάφη. Ισχυρό λιμενικό σημαίνει και ισχυρή Ελλάδα. Τα νέα μας αποκτήματα είναι μεγάλα περιπολικά σκάφη, 38 μέτρων, αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, έχουν ραντάρ τελευταίας γενιάς, διαθέτουν προδιαγραφές και ξεχωριστούς χώρους για διάσωση ναυαγών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πλωτά συνοριακά φυλάκια τα σκάφη του Λιμενικού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: "Το πρώτο από αυτά θα ταξιδέψει αμέσως στη Λέσβο όπου θα επιχειρεί σε μόνιμη βάση. Τα στελέχη του Λιμενικού έχουν ξεχάσει άδειες και Σαββατοκύριακα, δεν ξέρουν από ημέρα και νύχτα. Αγρυπνούν στα κύματα για τη δική μας ασφάλεια. Τα αποτελέσματα τα περιγράφουν οι ίδιοι οι αριθμοί. Οι μεταναστευτικές ροές υποχώρησαν ραγδαία από το 2019 και ολόκληρο το 2020.

Είναι κάτι που βλέπει και η ίδια η Ευρώπη αναγνωρίζοντας και τα δικά της σύνορα. Γι'αυτό συγχρηματοδοτεί την αγορά. Με την εμπειρία του Έβρου και του Αιγαίου θα χαρακτήριζα τα σκάφη του Λιμενικού πλωτά συνοριακά φυλάκια. Σε πείσμα όσων ακούστηκαν στο παρελθόν, η θάλασσα έχει σύνορα.

Το ίδιο καθαρή θα πρέπει να είναι η απάντηση από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Πρώτη κίνηση η επιστροφή στο έδαφός της των 1450 ανθρώπων των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα.

Η ενίσχυση του ΛΣ σημαίνει προσφορά σε όλα τα επίπεδα. Από την καταπολέμηση της παρανομίας στα νερά και τις ακτές μέχρι την προστασία των κατοίκων στα νησιά. Είναι προσπάθεια που ξεκίνησε παλαιότερα και επιταχύνθηκε στην τελευταία φάση. Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους όσους συνέβαλαν.

Πριν από 10 μήνες υποδεχτήκαμε τα πρώτα ταχύπλοα της δωρεάς της ένωσης Ελλήνων εφοπλιστών. Δεν σταματάμε εδώ. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ενταχθεί δύο ακόμα σκάφη και πολλά νέα ταχύπλοα. Εξελίσσεται και ο διαγωνισμός για το σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης.

Η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος σημαίνει προσφορά σε όλα τα επίπεδα. Από την καταπολέμηση της παρανομίας στα νερά και τις ακτές μέχρι την προστασία των κατοίκων στα νησιά . Σημαντική η συμβολή στην επιχείρηση "Ελευθερία".

Στην ιστορία του το Λιμενικό είναι εδώ και στον πόλεμο και στην Ειρήνη. Σε αυτή την ιστορία παραπέμπει και η ονοματοδοσία των δύο σκαφών."

Μεταφέρω την ευγνωμοσύνη όλων των Ελλήνων προς ένα σώμα αγαπητό σε όλους

"Είναι δύο ήρωες, είναι δύο σύμβολα του Λιμενικού Σώματος. Από σήμερα τα ονόματά τους θα ταξιδεύουν πάνω στα κύματα των ελληνικών θαλασσών που τόσο αγάπησαν.

Κλείνω μεταφέροντας για ακόμα μια φορά την ευγνωμοσύνη όλων των Ελλήνων προς ένα σώμα αγαπητό σε όλους. Με τη διαβεβαίωση ότι η Πολιτεία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του όπως οι δύο δυνατές άγκυρες με το δυνατό ναυτικό σκοινί σχηματίζουν το έμβλημα του Λιμενικού", είπε ακόμα ο Πρωθυπουργός.

